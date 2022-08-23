В МИД Латвии заявили о возможной депортации несогласных со сносом советских памятников
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за незаконные действия при демонтаже советских памятников иностранных граждан могут депортировать с территории страны.
Эдгар Ринкевич отметил, что все иностранцы, которые совершают несанкционированную деятельность возле демонтируемого памятника «Освободители Риги», могут подвергнуться депортации. При этом важно понимать, что Латвия понимает под иностранцами в том числе и лиц с двумя гражданствами.
Министр подчеркнул, что если «какой-то иностранец независимо от государственной принадлежности будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, его внесут в список нежелательных лиц для Латвии».
Таким образом, препятствующие демонтажу памятника иностранцы, в том числе и граждане Российской Федерации, могут быть сразу же выдворены с территории Латвии, как «нежелательные лица» для страны.
Ранее стало известно о начале демонтажа памятника «Освободители Риги». По периметру комплекса дежурит полиция Латвии (вокруг находится не менее 10 полицейских микроавтобусов). Тем не менее, некоторые жители Риги заявили, что готовы защищать историческую ценность.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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