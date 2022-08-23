В МИД Латвии заявили о возможной депортации несогласных со сносом советских памятников

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за незаконные действия при демонтаже советских памятников иностранных граждан могут депортировать с территории страны.

Эдгар Ринкевич отметил, что все иностранцы, которые совершают несанкционированную деятельность возле демонтируемого памятника «Освободители Риги», могут подвергнуться депортации. При этом важно понимать, что Латвия понимает под иностранцами в том числе и лиц с двумя гражданствами.

Министр подчеркнул, что если «какой-то иностранец независимо от государственной принадлежности будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, его внесут в список нежелательных лиц для Латвии».

Таким образом, препятствующие демонтажу памятника иностранцы, в том числе и граждане Российской Федерации, могут быть сразу же выдворены с территории Латвии, как «нежелательные лица» для страны.

Ранее стало известно о начале демонтажа памятника «Освободители Риги». По периметру комплекса дежурит полиция Латвии (вокруг находится не менее 10 полицейских микроавтобусов). Тем не менее, некоторые жители Риги заявили, что готовы защищать историческую ценность.