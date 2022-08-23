Володин: Зеленский боится трибунала над военнопленными ВСУ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что трибунала над пленными украинскими солдатами ожидают все, кроме Владимира Зеленского.

23 августа Вячеслав Володин публично заявил, что Владимир Зеленский пытается максимально отсрочить проведение военного трибунала над пленными украинскими солдатами, угрожая России тем, что Украина полностью откажется от переговоров с Москвой в случае его проведения.

По мнению Володина, Зеленский боится данного трибунала, поскольку на нём вскроется, что лично он и командование ВСУ отдавали преступные приказы украинским солдатам.

Среди таких приказов могут фигурировать осознанное убийство представителей мирного населения, размещение военной техники в жилых кварталов и бомбардировки частных и многоквартирных домов, уверен Вячеслав Володин.