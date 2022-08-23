Волочкова: новой солисткой группы Ленинград будет Яна Ясс

Известная российская балерина Анастасия Волочкова озучила имя новой солистки группы "Ленинград". Ею станет певица, музыкант, писатель, философ Яна Ясс.

В составе знаменитого коллектива исполнительница Яна Ясс выступит уже в сентябре текущего года.

Отечественная артистка балета Анастасия Волочкова поведала о том, кто будет выступать в роли новой солисткой музыкального коллектива "Ленинград". Имя вокалистки знаменитость назвала на днях в своих социальных сетях.

Волочкова уверяет, что имя артистки Яна Ясс.

Под фото в обнимку с певицей балерина написала в сторис: "Это Яночка Ясс - солистка группы "Ленинград". Хотелось бы не выпендриваться, но, к сожалению, пока нет такой возможности".

Волочкова объявила, что Яну Ясс вместе с остальными музыкантами коллектива зрители смогут лицезреть в ближайшее время - 10 сентября "Ленинград" в новом составе порадует поклонников на Большой спортивной арене в столичных "Лужниках".

Яна Ясс как певица дебютировала в феврале текущего года, выпустив песню "Ядовитая ночь". Девушка известна в РФ как писатель, философ и учредитель благотворительного фонда.