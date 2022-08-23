Зеленский и Дуда открыли «Аллею смелости» в центре Киева

Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда открыли Аллею смелости в центре украинской столицы.

Днём 23 августа польский президент Анджей Дуда прибыл в Киев, где он совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским открыл первую в стране "Аллею смелости".

При этом Зеленский специально подготовил особые памятные таблички по случаю открытия Аллеи, первую из которых получил сам Дуда, а не президент Украины.

Также Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ обстреляют военные объекты России в случае интенсификации ударов по Украину в преддверии её дня Независимости 24 августа.