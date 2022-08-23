Reuters: Европа войдет в затяжной кризис из-за конфликта в Украине

Нынешний год должен был стать «звездным» для ряда европейских государств, которые оправились после пандемии коронавируса. Однако конфликт в Украине вгоняет их в очередной затяжной кризис.

Надвигающаяся экономическая рецессия даже самых сильных экономик Европы, быстро развеяла постпандемическую эйфорию. Доходы и сбережения европейцев таят на глазах, а это значит, что население стран Европы не может тратить и стимулировать развитие экономики.

Пока экономисты предрекают Европе усиление процессов кризиса, особенно на фоне сокращения экспорта энергоресурсов из России, политики и чиновники продолжают обсуждать очередные пакеты помощи Украине. При этом, помогать — это хорошо, однако у граждан возникает ряд вопросом: правильно ли делает правительство, закрывая глаза на свои проблемы?

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на чиновников ЕС и представителей НАТО сообщил, что они боятся не прийти к консенсусу по поводу оказания помощи Украине. В первую очередь это связывают с энергетическим кризисом.

В Европе также опасаются, что стратегия вооружения Киева — краткосрочное решение, вызывающее долгосрочные проблемы. При этом, не отрицают, что другого выхода нет, так как конечной точки военных действий на территории Украины не видно.