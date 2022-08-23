МИД Германии: системы ПВО Iris-T отправятся в Украину в ближайшие недели
Пресс-служба МИД ФРГ сообщила о скорой отправке систем ПВО Iris-T в Украину.
Во вторник Министерство иностранных дел Германии опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в ближайшие несколько недель Берлин направит Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T.
Примечательно, что ранее глава МИД Германии Анналена Бербок уже утверждала, что системы ПВО Iris-T попадут на территорию Украины до конца августа.
По словам Бербок, данные орудия уже подготавливаются немецкими оборонными концернами и смогут быть переданы Киеву после завершения их изготовления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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