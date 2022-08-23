Генсек НАТО Столтенберг предупредил Украину о тяжёлой зиме

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что грядущая зима будет тяжёлой для Украины.

23 августа глава НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что он прогнозирует крайне тяжёлую зиму для Украины в разгар специальной военной операции армии России.

При этом Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс обязан оказывать всевозможную поддержку Киеву как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО обязуется помочь Украине перейти с вооружений советского образца на оружие стандартов Североатлантического альянса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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