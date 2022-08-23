Кулемзин: за последние месяца Донецк обстреливают сильнее, чем за 8 лет
Мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что город не обстреливали так сильно в течение восьми лет, как обстреливают сейчас.
23 августа донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил, что представители вооружённых сил Украины значительно интенсифицировали обстрелы Донецка из артиллерии образца НАТО, хотя подобных обстрелов не было с начала конфликта в 2014 году.
Накануне утром ВСУ вновь обстреляли Донецк, попав снарядами по зданию местного отеля и зданию главы администрации ДНР Дениса Пушилина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи почти на $3 млн
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
NI: Зеленский клянется восстановить украинское правление в аннексированном Россией Крыму
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину