Кулемзин: за последние месяца Донецк обстреливают сильнее, чем за 8 лет

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что город не обстреливали так сильно в течение восьми лет, как обстреливают сейчас.

23 августа донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил, что представители вооружённых сил Украины значительно интенсифицировали обстрелы Донецка из артиллерии образца НАТО, хотя подобных обстрелов не было с начала конфликта в 2014 году.

Накануне утром ВСУ вновь обстреляли Донецк, попав снарядами по зданию местного отеля и зданию главы администрации ДНР Дениса Пушилина.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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