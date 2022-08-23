Канада ввела санкции против 27 губернаторов России
Правительство Канады ввело санкции против двадцати семи российских губернаторов.
Вечером 23 августа канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал введение санкций против шестидесяти двух российских физических лиц и одного российского предприятия оборонного характера.
Позднее стало известно, что правительство Канады ввело персональные санкции против 27-ми из 59-ти ныне действующих российских губернаторов.
Сообщается, что в частности санкции Канады распространились на губернатора Брянской области Александра Богомаза и губернатора Курска Романа Старовойта. Именно эти регионы России наряду с Белгородской областью чаще всего подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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