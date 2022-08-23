Канада ввела санкции против 27 губернаторов России

Правительство Канады ввело санкции против двадцати семи российских губернаторов.

Вечером 23 августа канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал введение санкций против шестидесяти двух российских физических лиц и одного российского предприятия оборонного характера.

Позднее стало известно, что правительство Канады ввело персональные санкции против 27-ми из 59-ти ныне действующих российских губернаторов.

Сообщается, что в частности санкции Канады распространились на губернатора Брянской области Александра Богомаза и губернатора Курска Романа Старовойта. Именно эти регионы России наряду с Белгородской областью чаще всего подвергаются обстрелам со стороны Украины.