NI: Зеленский клянется восстановить украинское правление в аннексированном Россией Крыму

Владимир Зеленский пообещал восстановить украинское правление в аннексированном Россией Крыму, что, по его словам, поможет восстановить “мировой закон и порядок”.

Президент Украины заявил на международной конференции по Крыму, что восстановление контроля над полуостровом, захваченным и аннексированным Россией в 2014 году, что не было признано большинством других стран, было бы “самым большим антивоенным шагом”.

“Все началось с Крыма, и это закончится Крымом”, - сказал г-н Зеленский во вступительном слове к Крымской платформе, форуму, который стремится восстановить территориальную целостность Украины и положить конец аннексии Крыма Россией.

“И это правда, и я верю в это на 100 процентов, что для преодоления террора, возвращения гарантий и безопасности нашему региону, Европе, всему миру необходимо одержать победу в борьбе с российской агрессией”.

“Необходимо освободить Крым от оккупации”, - сказал он. “Это будет возрождение мирового закона и порядка”.