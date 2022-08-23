Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи почти на $3 млн

23 августа канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерениях Оттавы направить Киеву почти 3 миллиона долларов финансовой помощи.

Вечером вторника премьер Канады Джастин Трюдо стал участником "Крымской платформы", где сообщил, что канадское правительство направит Украине дополнительный пакет финансовой помощи.

По словам Трюдо, в скором времени Киев получит от Оттавы помощь на сумму в 3,85 миллиона канадских долларов, что эквивалентно 2,96 миллионам долларов США.

Джастин Трюдо отметил, что выделяемые Киеву деньги будут задействованы в некой операции по установлению мира и стабильности на территории Украины.