Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи почти на $3 млн
23 августа канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерениях Оттавы направить Киеву почти 3 миллиона долларов финансовой помощи.
Вечером вторника премьер Канады Джастин Трюдо стал участником "Крымской платформы", где сообщил, что канадское правительство направит Украине дополнительный пакет финансовой помощи.
По словам Трюдо, в скором времени Киев получит от Оттавы помощь на сумму в 3,85 миллиона канадских долларов, что эквивалентно 2,96 миллионам долларов США.
Джастин Трюдо отметил, что выделяемые Киеву деньги будут задействованы в некой операции по установлению мира и стабильности на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи почти на $3 млн
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