Развожаев: системы ПВО России сбили беспилотник ВСУ над морем в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сбитом украинском беспилотнике над морем региона.
23 августа вечером севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал экстренное сообщение в собственном Telegram-аккаунте, где заявил, что российские системы противовоздушной обороны сработали над морем в Севастополе.
По словам Развожаева, системы ПВО армии России предположительно перехватили беспилотник, который мог принадлежать вооружённым силам Украины.
Напомни, что ранее ВСУ несколько раз атаковали штаб Черноморского флота на территории Севастополя посредством ударных дронов и дронов-камикадзе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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