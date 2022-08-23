Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что отменять русскую культуру – безумие
Британский рок-музыкант Роджер Уотерс прокомментировал попытки отменить русскую культуру и идеи ряда западных политиков запретить выдачу виз гражданам РФ.
Во вторник, 23 августа 2022 года, один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью российскому новостному агентству ТАСС, где заявил, что введение запрета на выдачу шенгенских виз для россиян – «полный абсурд», ведь жаждущие власти европейские лидеры, пытаясь ввести коллективное наказание, забывают о том, что все «мы родные друг другу, все мы родом из Африки».
Также Уотерс резко осудил попытки отменить русскую культуру, отметив, что запреты на исполнение музыки Чайковского, публикации и продажи книг Достоевского за рубежом не приносят дохода Кремлю, поэтому данная идея западных лидеров является «полным идиотизмом», которая полностью противоречит закладываемому ими смыслу в саму цель введения антироссийских санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что отменять русскую культуру – безумие
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