Татуировщики поделились ошибками, которые люди совершают, когда делают большие татуировки

Любой, кто делал татуировку, знает, что это захватывающее предприятие, но оно также и рискованное.

Большие татуировки может быть особенно трудно скрыть, так как сокрытие должно быть как минимум в два раза больше оригинального дизайна, согласно Hepcat.

Разработка большой татуировки может быть сложной, и Hepcat сказал, что вы не должны приходить на сеанс, ожидая контролировать творческий процесс художника. Вместо этого он сказал, что вы должны дать общее представление о том, чего вы хотите, и позволить им творить свое волшебство.

По словам Каминеро, купание в воде или принятие солнечных ванн - это действия, которые напрямую влияют на заживление татуировки.

"Вы вкладываете много денег в эти татуировки", - сказал он, поэтому вам следует позаботиться о том, чтобы не испортить их или не повредить кожу в процессе последующего ухода.