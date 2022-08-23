Челси Клинтон удалила Канье Уэста из своего плейлиста, несмотря на то, что ей нравится его музыка

Челси Клинтон — заядлая бегунья - бывшая первая дочь завершила свой первый марафон в прошлом году — и у нее достаточно плейлиста, чтобы пройти эти тренировочные мили.

Единственный человек, которого нет в ее плейлисте? Канье Уэст. "Мне пришлось отпустить Канье, потому что я просто не могу. То, как он обращался с Ким Кардашьян, то, как он говорил о женщинах, для меня бессовестно. Это была одна из моих любимых песен для бега. И я удалил его из своей музыкальной библиотеки ".

Клинтон больше привязана к бывшей жене Уэста Ким Кардашьян, которая была гостьей на Gutsy , в котором представлены смелые, отважные женщины, вносящие позитивные изменения в мир.