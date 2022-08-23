Томми Ли говорит, что он был в «запое», когда опубликовал обнаженное фото в полный рост в социальных сетях
Томми Ли обратился к этой обнаженной фотографии в полный рост так, как мог бы только он.
На концерте Mötley Crüe в Сан-Антонио, штат Техас, в воскресенье 59-летний барабанщик рассказал собравшимся о фотографии, объяснив, что она была сделана во время того, что он назвал "гребаной попойкой".
"Пару недель назад у нас был двухнедельный перерыв в туре, и я пошел на гребаный запой, братан", - сказал Ли толпе. "Запой. Я встал е *** боком, как е ***, разделся и выложил фотографии своего члена ".
Это был не первый раз, когда многие видели Ли обнаженной. Домашнее видео, которое он снял с первой женой Памелой Андерсон, было украдено и выпущено в 1990-х годах, история, недавно пересказанная в журнале Hulu "Pam & Tommy".
Опубликовано: Ангелина Крент
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