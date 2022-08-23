Сара Мишель Геллар рассказала, почему смерть Робина Уильямса заставила ее сделать перерыв в актерской карьере
Сара Мишель Геллар рассказывает о своем столь необходимом перерыве в карьере после смерти своего друга и бывшего коллеги по фильму Робина Уильямса.
"Я работаю всю свою жизнь", - эксклюзивно рассказала она PEOPLE. "Когда у меня были дети — и это было сразу после смерти Робин — в моей жизни столько всего происходило, и я просто сказал:" Мне нужно сделать перерыв".
45-летняя актриса сыграла экранную дочь Уильямса в ситкоме CBS "Сумасшедшие" 2013-2014 годов.
"Мне нужно быть здесь в первые годы становления жизни моих детей", - поделилась мама двоих детей. "Мне нужен был этот перерыв, чтобы стать тем родителем, которым я хотел быть".
Опубликовано: Ангелина Крент
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