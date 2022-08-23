Ученые собираются воскресить вымершие виды животных с помощью генных технологий, но есть возражения

Группа ученых на прошлой неделе объявила о плане воскресить тасманского тигра с помощью современной технологии редактирования генов. Это похожее на койота сумчатое животное, вымершее почти столетие.

Исследователи говорят, что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге вернуть это существо обратно в австралийскую дикую местность, где оно бродило как высший хищник, прежде чем в начале 20-го века его истребили.

Для этого австралийские ученые и представители американской компании Colossal Biosciences планируют соединить генетический материал старых тасманских тигров с ДНК их ближайшего живого родственника — сумчатого животного размером с мышь

Она рассчитывают создать новое животное, почти идентичное своему давно умершему предку. Есть также планы по возрождению шерстистого мамонта.

Сторонники возрождения говорят, что после повторного появления эти существа помогут восстановить равновесие, отсутствующее в их экосистемах с тех пор, как они вымерли.

Но критики отмечают, что внимание, усилия и деньги, вложенные в усилия по борьбе с вымиранием, были бы гораздо эффективнее, если бы они использовались для сохранения вымирающих видов.

Есть также вопросы о том, правильно ли возвращать животных в мир, сильно отличающийся от того, что они когда-то знали, как их повторное введение может нанести вред существам, живущим там сейчас.

Ученые из Colossal говорят, что надеются получить живого шерстистого мамонта или гибрида мамонта и слона в ближайшие 5-6 лет. Компания не назвала конкретных сроков появления тасманского тигра.