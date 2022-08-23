Муж Нэнси Пелоси получил тюремный срок за нетрезвое вождение

Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был приговорен к 5 дням тюремного заключения и 3 годам условно после того, как признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, связанном с аварией в Калифорнии.

В рамках своего испытательного срока Пол Пелоси также должен будет посещать трехмесячные занятия по вождению в нетрезвом виде.

Ему придется на 1 год установить устройство на зажигание своего автомобиля, которое потребует от него предоставить образец дыхания, прежде чем запустится двигатель.

По словам судьи, ему также придется выплатить почти 7000 долларов штрафа, в том числе почти 5000 долларов в качестве компенсации потерпевшим за медицинские счета и потерянную заработную плату.

82-летний мужчина был арестован после аварии двух автомобилей 28 мая недалеко от Юнтвилля, штат Калифорния, в округе Напа.

Офицеры, прибывшие на место происшествия, сказали, что нашли Пола Пелоси на водительском сиденье Porsche Carrera 2021 года, а другой водитель стоял возле джипа 2014 года.

Водитель джипа, личность которого не разглашается, получил легкие травмы. Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля сообщили, что, когда Пелоси вышел из машины, он плохо держался на ногах, его речь была невнятной, и от него исходил сильный запах алкоголя.

После ареста Пелоси отпустили под залог в размере 5000 долларов. Его супруга не комментировала ситуацию.