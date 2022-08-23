Фетти Вапу грозит обязательный 5-летний срок после признания вины

Рэперу Фетти Вапу грозит как минимум 5 лет тюрьмы после признания себя виновным в преступном сговоре с наркотиками в понедельник.

Согласно судебным документам, 31-летний мужчина, настоящее имя которого Уильям Джуниор Максвелл II, и еще пятеро человек были арестованы в октябре и обвинены в "сговоре с целью распространения и хранения контролируемых веществ, включая кокаин, фентанил и героин".

В понедельник Максвелл признал себя виновным по предъявленному обвинению, которое предусматривает минимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Максвелл не просил об освобождении под залог и остается под стражей. По словам представителя прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, дата вынесения приговора не назначена.