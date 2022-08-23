Скотт Дисик перевернул машину в аварии, связанной с превышением скорости

Согласно сообщению информационного бюро Департамента шерифа округа Лос-Анджелес, депутаты из участка шерифа Малибу / Лост-Хиллз отреагировали на инцидент в воскресенье с участием 39-летней звезды Kardashians.

"Было установлено, что основной причиной дорожно-транспортного происшествия была скорость, а алкоголь не был фактором", - говорится в сообщении.

"Mr. Дисик получил незначительные, не опасные для жизни травмы и отказался от медицинской помощи. Его забрали с места происшествия члены семьи, и его автомобиль был отбуксирован по его просьбе ".

TMZ первым сообщил о новостях об аварии. Согласно новостному изданию, звезда Flip It Like Дисик был за рулем внедорожника Lamborghini, когда произошло столкновение.