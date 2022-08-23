Сара Хайланд и Уэллс Адамс только что поженились на винодельне Sunstone
Звезда современной семьи Сара Хайланд и выпускница бакалавриата Уэллс Адамс только что поженились на винодельне Sunstone в Санта-Барбаре, штат Калифорния.
Актриса "Современной семьи" Сара Хайланд, 31 год, и выпускница бакалавриата Уэллс Адамс, 38 лет, наконец-то связали себя узами брака после того, как очень долго откладывали свои свадебные планы из-за пандемии COVID-19.
После помолвки в 2019 году Сара сказала Холостяку: "Лучшие сезоны в истории!" ведущий Крис Харрисон сообщил, что их свадебные планы были приостановлены.
Когда их спросили, подумает ли пара когда-нибудь о свадьбе в формате Zoom, Уэллс ответил Access Hollywood громким "нет". И эти двое настаивали на своем. Теперь, более двух лет спустя, они наконец сказали "Да".
Опубликовано: Ангелина Крент
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