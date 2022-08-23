Сара Хайланд и Уэллс Адамс только что поженились на винодельне Sunstone

Звезда современной семьи Сара Хайланд и выпускница бакалавриата Уэллс Адамс только что поженились на винодельне Sunstone в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Актриса "Современной семьи" Сара Хайланд, 31 год, и выпускница бакалавриата Уэллс Адамс, 38 лет, наконец-то связали себя узами брака после того, как очень долго откладывали свои свадебные планы из-за пандемии COVID-19.

После помолвки в 2019 году Сара сказала Холостяку: "Лучшие сезоны в истории!" ведущий Крис Харрисон сообщил, что их свадебные планы были приостановлены.

Когда их спросили, подумает ли пара когда-нибудь о свадьбе в формате Zoom, Уэллс ответил Access Hollywood громким "нет". И эти двое настаивали на своем. Теперь, более двух лет спустя, они наконец сказали "Да".