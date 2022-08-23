Экономические прогнозы России на 2022 год лучше, чем предполагалось, а рубль стал самой эффективной валютой в мире

Российская экономика избежала краха, который многие предсказывали, а более высокие цены на ее экспортную нефть смягчили воздействие западных санкций, но для некоторых россиян возникают трудности.

Предсказав в какой-то момент, что экономика сократится более чем на 12% в этом году, превысив падение производства, наблюдавшееся после распада Советского Союза и во время финансового кризиса 1998 года, министерство экономики теперь ожидает сокращения на 4,2%.

Высокие мировые цены на энергоносители помогли Кремлю выполнить мартовское обещание президента Владимира Путина сократить бедность и неравенство, несмотря на западные санкции и инфляцию.

Алексей Фирсов, основатель исследовательского центра социальных исследований «Платформа» говорит, что снижение уровня жизни не дошло до того, что отношение россиян к действительности начинает существенно меняться.

Профицит счета текущих операций России за первые семь месяцев 2022 года увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 166,6 млрд долларов, поскольку доходы резко выросли, а санкции привели к падению импорта.

Согласно базе данных Eikon, уровень безработицы в июне составил 3,9%, что является самым низким показателем с тех пор, как статистическая служба начала публиковать данные в 1992 году.

Инфляция, которая взлетела до 20-летнего максимума в 17,8% в апреле после того, как рубль рухнул до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, теперь, по данным министерства экономики, к концу года составит 13,4%.

Чрезвычайный контроль за капиталом с тех пор помог рублю укрепиться более чем на 25% в этом году, сделав его самой эффективной валютой в мире.