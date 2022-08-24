США сообщают, что Иран отказался от некоторых своих требований по ядерной сделке

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам, что Иран отказался от некоторых из своих основных требований по возобновлению ядерной сделки.

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время отреагировать на проект соглашения, предложенного Европейским союзом, который вернет ядерную сделку 2015 года с Ираном.

Чиновник из США что, хотя Тегеран заявлял, что Вашингтон пошел на уступки, Иран отказался от некоторых своих ключевых требований.

По его словам, основные препятствия для сделки устранены. Он считает, что сейчас возможно заключение сделки на условиях, которые может принять Джо Байден.

По словам чиновника, Иран уже в значительной степени уступил своему требованию о том, чтобы Соединенные Штаты отменили статус Корпуса стражей исламской революции в качестве иностранной террористической организации.

Иран также хотел получить гарантии того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закроет расследования, связанные с необъяснимыми следами урана.

США отказываются идти на такие уступки. Совет управляющих МАГАТЭ в июне подавляющим большинством голосов принял резолюцию, критикующую Иран за то, что он не объяснил наличие следов урана на трех незаявленных объектах.

Если сделка будет заключена, США снимут некоторые свои санкции. А Ирану придется свернуть свою ядерную программу.