Сильвестра Сталлоне, Ким и Кортни Кардашьян обвиняют в превышении ежемесячного лимита на воду

Комик Кевин Харт, две сестры Кардашьян, актер Сильвестр Сталлоне и игрок НБА Дуэйн Уэйд были одними из самых крупных нарушителей местных ограничений на воду в Южной Калифорнии, связанных с сильной засухой.

Муниципальный водный округ Лас-Вирхенес, который обслуживает богатые города долины Сан-Фернандо, в том числе Агура-Хиллз, Калабасас, Хидден-Хиллз, Вестлейк-Виллидж и некорпоративные районы округа Лос-Анджелес, вручил «уведомления о превышении» более чем 2000 клиентов.

Начиная с 1 декабря 2021 года, жители получают это уведомление, когда они используют более 150% своего водного бюджета более четырех раз, сообщил представитель водного округа Майк МакНатт.

Однако некоторые знаменитости, обвиняемые в нарушении ограничений на воду, превысили свои бюджеты более чем на 500%.

Два объекта недвижимости Hidden Hills, связанные с Ким Кардашьян, превысили свой бюджет примерно на 230 000 галлонов, а собственность площадью 1,86 акра недалеко от Калабасаса, принадлежащая Кортни Кардашьян, превысила свой бюджет примерно на 101 000 галлонов.

У баскетболиста Уэйда и его супруги превышение составляет 1400%. В заявлении для The LA Times пара сказала, что использование было вызвано проблемой с их бассейном, и они работают над устранением этой ситуации.

Недвижимость площадью 2,26 акра в Хидден-Хиллз, принадлежащая Сталлоне и его жене Дженнифер Флавин, превысила свой бюджет на 544% или 230 000 галлонов. Адвокат Сталлоне Марти Сингер сказал что 500 деревьев могут погибнуть, если их не поливать должным образом.

Бюджеты воды в муниципальном водном округе Лас-Вирхенес составляются индивидуально для каждого домохозяйства. Штрафы включают не только надбавку к счету за воду, но и недвижимость подлежит установке устройства ограничения потока.