В Одессе с памятного знака на Думской площади планируют убрать указатели Минска и Бреста

В Одессе с памятного знака городам-побратимам и партнёрам планируют убрать указатели Минска и Бреста, чтобы разорвать связи с Беларусью.

24 августа украинское интернет-издание «Думская» сообщила о том, что на грядущем заседании Одесского городского совета будет рассмотрен проект, который был разработан на основе ходатайстве Министерства развития общин и территорий Украины о необходимости прекращения связей с административно-территориальными единицами Беларуси.

Отмечается, что в случае одобрения Одесским горсоветов вышеуказанного проекта, с памятного знака городов-побратимов и партнёров Одессы уберут таблички «Минск» и «Брест», вслед за уже демонтированными указателями городов России.