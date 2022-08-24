В Одессе с памятного знака на Думской площади планируют убрать указатели Минска и Бреста

В Одессе с памятного знака городам-побратимам и партнёрам планируют убрать указатели Минска и Бреста, чтобы разорвать связи с Беларусью.

24 августа украинское интернет-издание «Думская» сообщила о том, что на грядущем заседании Одесского городского совета будет рассмотрен проект, который был разработан на основе ходатайстве Министерства развития общин и территорий Украины о необходимости прекращения связей с административно-территориальными единицами Беларуси.

Отмечается, что в случае одобрения Одесским горсоветов вышеуказанного проекта, с памятного знака городов-побратимов и партнёров Одессы уберут таблички «Минск» и «Брест», вслед за уже демонтированными указателями городов России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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