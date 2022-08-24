Фонд Брэда Питта «Сделай это правильно» должен выплатить жертвам «Катрины» 20,5 млн долларов в качестве компенсации
После урагана Катрина Фонд Брэда Питта «Сделай это правильно» пообещал помочь восстановить экологически чистые дома в Нижнем 9-м округе Нового Орлеана. Но с домами возникли проблемы.
Четыре года назад жители недавно построенных домов подали в суд на актера-суперзвезду и других участников фонда за нарушение контракта, мошенничество, строительные методы и дефектный дизайн.
Теперь фонд Make It Right Foundation согласился выплатить владельцам домов 20,5 млн долларов.
По сообщению The Times-Picayune/The New Orleans Advocate, хотя в иске были названы только шесть домовладельцев, мировое соглашение будет применяться ко всем 107 домовладельцам, если они не решат отказаться от выплаты.
В ожидании утверждения судьей каждый из 107 домовладельцев Make It Right будет иметь право на получение 25 000 долларов в качестве компенсации за предыдущий ремонт, сделанный владельцами.
После оплаты услуг адвоката оставшиеся деньги будут разделены в соответствии с проблемами, присутствующими в каждой из построек.
Дважды до этого урегулирования фонд Питта признавал, что с домами, которые они построили, были проблемы.
В 2015 году они подали в суд на производителей древесины, которую они использовали, на 500 000 долларов, потому что водостойкая древесина, которую они использовали, не работала против воды.
В 2018 году поверенные фонда подали в суд на своего управляющего архитектора Джона С. Уильямса за дефекты, которые имели место во всех домах.
По сообщению The Times-Picayune/The New Orleans Advocate, три года спустя фонд также подал в суд на многих должностных лиц за их управление проектом.
Опубликовано: Светлана Репина
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