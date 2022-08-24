Госдепартамент США заявил, что Родман не будет представлять страну в попытках защитить Гринер
Известный баскетболист Деннис Родман ранее заявил, что намерен отправиться в России, чтобы способствовать возвращению Бритни Гринер на родину.
Звезда Национальной женской баскетбольной ассоциации, двукратная олимпийская чемпионка Бритни Гринер осуждена в России на 9 лет лишения свободы за хранение наркотиков.
Президент США Джо Байден осудил приговор российского суда, назвав его «неприемлемым».
Соединенные Штаты предложили обмен Гринер на Виктора Бута, российского торговца оружием, отбывающего 25-летний тюремный срок в США.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что если Родман поедет в Россию, он не будет представлять правительство США.
Прайс также отметил, что поездка Родмана может помешать текущим дипломатическим усилиям по освобождению Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которые был приговорен в 2020 году к 16 годам лишения свободы за шпионаж.
В прошлом Родман стремился влиться в международную дипломатию. Он один из немногих жителей Запада, которые встречались с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном.
Родман также сказал, что слишком хорошо знает Владимира Путина и рассчитывает, что это поможет ему добиться возвращения Гринер.
Опубликовано: Светлана Репина
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