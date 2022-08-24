Агрономы объяснили, как защитить виноград от тли

Тля – опасный вредитель, который способен уничтожить урожай и серьезно ослабить само растение. Для борьбы с насекомыми есть несколько методов.

Снизить риск появления тли помогают профилактические меры и соблюдение норм агротехники, ухода за растением.

Тли обычно бывает много, поэтому ее сложно не заметить. Признаками поражения винограда являются липкий слой на поверхности листьев, их обесцвечивание, деформация.

Бороться с тлей можно специальными химическими препаратами. Для этого нужны инсектициды универсального действия, лучше всего – с повышенной стойкостью к влаге.

Стоит выбирать средства, не наносящие вреда насекомым-опылителям, но эффективные как против взрослых особей вредителя, так и против личинок.

Можно использовать биопрепараты. Их применяют на любом этапе, в том числе во время цветения или созревания ягод. Один из наиболее эффективных препаратов – «Фитоверм».

Существуют и народные методы, например, мыльная обработка. Нужно приготовить раствор из 50 г стружки хозяйственного мыла и 10 л воды.

Не менее эффективна зола. Ее рассыпают на землю в сухом виде либо готовят зольный настой для опрыскивания растения.