Агрономы объяснили, как подкармливать малинник древесной золой

Развитие малины и ее урожай напрямую зависят от количества питательных веществ. Такие компоненты растение получает из подкормок, например, из древесной золы.

Это бесплатное, но очень эффективное удобрение. Зола богата железом, кальцием, серой, калием – всеми элементами, которые необходимы малиннику.

При этом они содержатся в золе в легкой для усвоения форме. Зола раскисляет почву, делает ее более рыхлой и легкой, активизирует фотосинтез и в итоге обеспечивает богатый урожай.

Помимо этого, зольная подкормка укрепляет корни растения и повышает его сопротивляемость болезням.

Малинник нужно подкармливать золой во время посадки, насыпая ее прямо в яму, а потом во время распускания почек и формирования побегов.

Следующая зольная подкормка нужна во время цветения, последняя – осенью, при подготовке растений к зимовке.

Чтобы зола приносила пользу, а не вред, ее нужно грамотно дозировать. Если состав используется под перекопку, на каждый квадрат уходит около стакана.

Растворы в жидком виде вносятся в объеме 0,5 л на каждый куст. Такие же пропорции будут при использовании золы для мульчирования.