Агрономы объяснили, как подкармливать малинник древесной золой
Развитие малины и ее урожай напрямую зависят от количества питательных веществ. Такие компоненты растение получает из подкормок, например, из древесной золы.
Это бесплатное, но очень эффективное удобрение. Зола богата железом, кальцием, серой, калием – всеми элементами, которые необходимы малиннику.
При этом они содержатся в золе в легкой для усвоения форме. Зола раскисляет почву, делает ее более рыхлой и легкой, активизирует фотосинтез и в итоге обеспечивает богатый урожай.
Помимо этого, зольная подкормка укрепляет корни растения и повышает его сопротивляемость болезням.
Малинник нужно подкармливать золой во время посадки, насыпая ее прямо в яму, а потом во время распускания почек и формирования побегов.
Следующая зольная подкормка нужна во время цветения, последняя – осенью, при подготовке растений к зимовке.
Чтобы зола приносила пользу, а не вред, ее нужно грамотно дозировать. Если состав используется под перекопку, на каждый квадрат уходит около стакана.
Растворы в жидком виде вносятся в объеме 0,5 л на каждый куст. Такие же пропорции будут при использовании золы для мульчирования.
Опубликовано: Светлана Репина
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