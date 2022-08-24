Аномальная жара в Китае поставила под угрозу новый урожай

Власти КНР предупредили, что аномальная жара и засуха представляют серьезную угрозу для нового урожая.

Беспрецедентная жара в последние недели затронула часть Китая, где в юго-западных провинциях зафиксировано до 45°C.

Аномальная жара привела во многих регионах к тревожному падению уровня воды, а фермеры столкнулись с засухой на участках по производству риса и сои.

Правительство призвало принять меры для защиты посевов и «экономного» использования воды.

«Быстрое распространение засухи и тепловой ущерб, представляет серьезную угрозу падению уровня сельскохозяйственного производства», — подчеркивается в уведомлении, опубликованном Министерством сельского хозяйства КНР.