Аномальная жара в Китае поставила под угрозу новый урожай
Власти КНР предупредили, что аномальная жара и засуха представляют серьезную угрозу для нового урожая.
Беспрецедентная жара в последние недели затронула часть Китая, где в юго-западных провинциях зафиксировано до 45°C.
Аномальная жара привела во многих регионах к тревожному падению уровня воды, а фермеры столкнулись с засухой на участках по производству риса и сои.
Правительство призвало принять меры для защиты посевов и «экономного» использования воды.
«Быстрое распространение засухи и тепловой ущерб, представляет серьезную угрозу падению уровня сельскохозяйственного производства», — подчеркивается в уведомлении, опубликованном Министерством сельского хозяйства КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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