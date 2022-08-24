Зеленский опроверг слухи о смещении генерала Залужного с поста главкома ВСУ

Президент Украины заявил, что не собирается никуда переводить генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Информационное агентство УНИАН передаёт, что в ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита "Крымская платформа" Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не собирается никуда переводить генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

"Не планирую никуда переводить генерала Залужного. Мы работаем одной командой. Важно, что все командующие работают на своих направлениях", — заявил президент Украины.

На просьбу журналистов оценить работу генерала Залужного, Владимир Зеленский ответил: "Главное - мы держимся. Значит оценка самая высокая".