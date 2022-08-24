Пригожин высказался в защиту группы Сплин, выступивших против спецоперации на концерте в Воронеже

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин попытался оправдать действия солиста группы "Сплин", который на концерте в Воронеже посвятил свою композицию "Выхода нет" уехавшим звёздам.

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев объявил, что песня "Выхода нет" посвящается покинувшим РФ знаменитостям.

Иосиф Пригожин высказал своё мнение относительно поступка солиста коллектива на выступлении в Воронеже в рамках фестиваля "Чернозем".

Пригожин встал на защиту музыкантов: "Они выразили не самую благоприятную позицию, но свою, и из России, а не из-за рубежа".

Продюсер уверен, что у каждого своё восприятие родины, в зависимости от которого человек делает выбор для себя. Одни приняли решение уехать из родного государства, другие не могут не остаться.

Пригожин подчеркнул, что Россию, своих соотечественников можно и нужно любить, находясь за рубежом. Деятель музыкальной индустрии заметил, что из РФ никого не гонят.