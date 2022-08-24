Госдеп США заявил об атаках на объекты гражданской инфраструктуры в годовщину независимости Украины
Соединенные Штаты предупредили об усилении атак на гражданские объекты в Украине в ближайшие дни.
«Наконец, я хотел бы напомнить моим российским коллегам, что по мере приближения Дня независимости Украины мир наблюдает за действиями российских военных. Это не нужно говорить, но, пожалуйста, не бомбите школы, больницы и жилые дома», — заявил в Совете Безопасности ООН заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс.
«США будут продолжать преследовать все нарушения международного права», - подчеркнул Миллс.
Соединенные Штаты ранее предупредили своих граждан в Украине немедленно покинуть страну. Посольство США в Киеве опубликовало во вторник новое предупреждение о безопасности, в котором говорится: «Госдепартамент (США) располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни».
Отметим, что в среду Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости.
Напомним, что ООН осудила использование ВСУ гражданских объектов в качестве укрепрайонов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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