Госдеп США заявил об атаках на объекты гражданской инфраструктуры в годовщину независимости Украины

Соединенные Штаты предупредили об усилении атак на гражданские объекты в Украине в ближайшие дни.

«Наконец, я хотел бы напомнить моим российским коллегам, что по мере приближения Дня независимости Украины мир наблюдает за действиями российских военных. Это не нужно говорить, но, пожалуйста, не бомбите школы, больницы и жилые дома», — заявил в Совете Безопасности ООН заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс.

«США будут продолжать преследовать все нарушения международного права», - подчеркнул Миллс.

Соединенные Штаты ранее предупредили своих граждан в Украине немедленно покинуть страну. Посольство США в Киеве опубликовало во вторник новое предупреждение о безопасности, в котором говорится: «Госдепартамент (США) располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни».

Отметим, что в среду Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости.

Напомним, что ООН осудила использование ВСУ гражданских объектов в качестве укрепрайонов.