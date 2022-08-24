МАГАТЭ надеется на возможность посещения Запорожской АЭС
Организация Объединенных Наций вновь обратилась к Москве и Киеву с просьбой дать им добро на проведение экспертной миссии на Запорожской АЭС.
«Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом разрешить миссии (Международному агентству по атомной энергии, МАГАТЭ) немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту», — заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН в Вашингтоне представитель ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Подготовка к такой миссии продолжается, и МАГАТЭ надеется согласовать проведение инспекции в Киеве и Москве.
Миссия МАГАТЭ, которую в принципе поддерживают обе стороны, пока не решила спорный вопрос о том, едут ли эксперты через территорию, контролируемую Россией, или согласно нормам международного права, через территорию Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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