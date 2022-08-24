Китай успешно запустил очередной спутник Beijing-3B

КНР в среду, 24 августа осуществила успешный запуск спутника Beijing-3B, сообщает Синьхуа.

По данным агентства спутник доставила на орбиту ракета-носитель Long March-2D, которая стартовала в 06:01по мск на космодроме Тайюань в северной провинции Шаньси.

Beijing-3B послужит для дистанционного зондирования Земли в целях наблюдения за окружающей средой и мониторинга земельных ресурсов.

Отметим, что КНР в ближайшее время завершит сборку своей национальной космической станции.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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