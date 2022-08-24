Китай успешно запустил очередной спутник Beijing-3B
КНР в среду, 24 августа осуществила успешный запуск спутника Beijing-3B, сообщает Синьхуа.
По данным агентства спутник доставила на орбиту ракета-носитель Long March-2D, которая стартовала в 06:01по мск на космодроме Тайюань в северной провинции Шаньси.
Beijing-3B послужит для дистанционного зондирования Земли в целях наблюдения за окружающей средой и мониторинга земельных ресурсов.
Отметим, что КНР в ближайшее время завершит сборку своей национальной космической станции.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон призвал коллективный Запад не идти на компромиссы с Россией
Ученые рассказали, какие продукты укрепляют сердце
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Венгрия не станет ограничивать выдачу виз для россиян
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»