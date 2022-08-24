Венгрия не станет ограничивать выдачу виз для россиян
Глава МИД Венгрии заявил в среду, что правительство страны не намерено ограничивать выдачу виз россиянам.
Петер Сийярто отметил, что обсудил ситуацию со своим эстонским коллегой и заявил, что Венгрия не станет ограничивать выдачу въездных виз гражданам РФ.
«Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — сообщил глава МИД Венгрии в соцсетях.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на инициативу ряда стран запретить выдачу шенгенских виз для россиян, отметив, что «с трудом может себе представить» такой запрет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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