Шойгу назвал конфликт на Украине предлогом для войны США против России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал украинский конфликт поводом для развязывания экономической и информационной войны против РФ со стороны США.

На онлайн-встрече глав Минобороны стран ШОС Сергей Шойгу назвал истинные причины конфликта на Украине.

«Сегодня против России развязана жёсткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», - отметил Шойгу.

Напомним, что Россия неоднократно выступала за диалог по формированию правовых основ стабильности в Европе, гарантий безопасности и нейтрального статуса Украины.

«В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина», - констатировал Сергей Шойгу.