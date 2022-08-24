Шойгу назвал конфликт на Украине предлогом для войны США против России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал украинский конфликт поводом для развязывания экономической и информационной войны против РФ со стороны США.
На онлайн-встрече глав Минобороны стран ШОС Сергей Шойгу назвал истинные причины конфликта на Украине.
«Сегодня против России развязана жёсткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», - отметил Шойгу.
Напомним, что Россия неоднократно выступала за диалог по формированию правовых основ стабильности в Европе, гарантий безопасности и нейтрального статуса Украины.
«В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина», - констатировал Сергей Шойгу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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