Муж Нэнси Пелоси приговорен к пяти дням заключения за пьяную езду

Окружной суд в Калифорнии приговорил Пола Пелоси ,супруга спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси к аресту и условному наказанию за аварию, совершенную им в мае.

81-летний Пол проведет пять дней в тюрьме по приговору суда после признания своей вины в дорожном инциденте.

В мае Пелоси двигался на своем спорткаре и совершил автоаварию в округе Напа. На месте происшествия полиция выявила у него содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Водители не получили серьезных травм и суд ограничился пятидневным арестом Пола Пелоси за ДТП повлекшее травмы и вождение в нетрезвом виде.

Осужденному также предстоит выплатить компенсацию за причиненный ущерб, при этом в отношении него действует трехлетний испытательный срок.

Из назначенных пяти дней он уже отбыл четыре, а оставшийся срок ему могут заменить на 8 часов общественных работ.