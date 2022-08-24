Муж Нэнси Пелоси приговорен к пяти дням заключения за пьяную езду
Окружной суд в Калифорнии приговорил Пола Пелоси ,супруга спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси к аресту и условному наказанию за аварию, совершенную им в мае.
81-летний Пол проведет пять дней в тюрьме по приговору суда после признания своей вины в дорожном инциденте.
В мае Пелоси двигался на своем спорткаре и совершил автоаварию в округе Напа. На месте происшествия полиция выявила у него содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Водители не получили серьезных травм и суд ограничился пятидневным арестом Пола Пелоси за ДТП повлекшее травмы и вождение в нетрезвом виде.
Осужденному также предстоит выплатить компенсацию за причиненный ущерб, при этом в отношении него действует трехлетний испытательный срок.
Из назначенных пяти дней он уже отбыл четыре, а оставшийся срок ему могут заменить на 8 часов общественных работ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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