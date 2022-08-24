Шойгу: замедление темпов наступления в ходе спецоперации – сознательное решение

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал замедление темпов наступления российских военных в ходе спецоперации на Украине.

24 августа глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС заявил, что Вооружённые силы России сознательно замедлили темпы наступления в ходе СВО на Украине.

Шойгу объяснил, что данное решение было принято ради недопущения жертв среди гражданских, ведь российская армия строго соблюдает нормы международного гуманитарного права, нанося удары лишь высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры и пунктам базирования солдат ВСУ, что существенно замедляет наступление РФ.