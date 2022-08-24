В Евротоннеле была проведена эвакуация пассажиров шатла

Пассажирам Евротоннеля под Ла-Маншем пришлось эвакуироваться через служебный туннель во вторник вечером из-за тревоги на борту шаттла, которая вызвала многочасовые перебои.

Инцидент был вызван «сигналом тревоги на борту шаттла», заявил в среду AFP директор по связям с общественностью группы Getlink, которая управляет туннелем под Ла-Маншем Джон Киф.

«Шаттл был доведен до контролируемой остановки и осмотрен. В качестве меры предосторожности, для их безопасности и комфорта мы пересадили пассажиров на другой шаттл через служебный туннель», — продолжил он. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как пассажиры идут по туннелю.

Пассажиры отметили при этом «ужасающую» обстановку в служебном туннеле, и отмечали, что у некоторых людей случились панические атаки.

Из-за задержки время движения поезда было увеличено на несколько часов.