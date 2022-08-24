В Евротоннеле была проведена эвакуация пассажиров шатла
Пассажирам Евротоннеля под Ла-Маншем пришлось эвакуироваться через служебный туннель во вторник вечером из-за тревоги на борту шаттла, которая вызвала многочасовые перебои.
Инцидент был вызван «сигналом тревоги на борту шаттла», заявил в среду AFP директор по связям с общественностью группы Getlink, которая управляет туннелем под Ла-Маншем Джон Киф.
«Шаттл был доведен до контролируемой остановки и осмотрен. В качестве меры предосторожности, для их безопасности и комфорта мы пересадили пассажиров на другой шаттл через служебный туннель», — продолжил он. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как пассажиры идут по туннелю.
Пассажиры отметили при этом «ужасающую» обстановку в служебном туннеле, и отмечали, что у некоторых людей случились панические атаки.
Из-за задержки время движения поезда было увеличено на несколько часов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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