Артемий Лебедев работает над дизайном нового российского флага

Дизайнер Артемий Лебедев, беседуя с ведущей Аллой Довлатовой, признался, что стал работать над проектом государственной важности - флагом России будущего.

Дизайнер Артемий Лебедев поведал о том, что работает над новым проектом государственной важности. В интервью Алле Довлатовой на "Русском радио" он пояснил, что трудится над созданием дизайна российского флага будущего.

Лебедев уверяет, что новый макет флага страны будет наполнен символами, не позволяющими гражданам забыть историю отечества.

Дизайнер заметил: "Есть пара флагов в мире с большим количеством символизма. К примеру, у США. Тринадцать полосок и 50 звездочек. Это самый подробный флаг с историей на одном знамени. Но это перебор, хотя красиво".

Деятель культуры успокоил, что триколор будет присутствовать в новом варианте, но в модифицированном виде.

"Конечно, в нем сохраняются наши любимые три цвета. Они переходят плавно в градиент. Это бомбически красиво. Ни одного флага в мире нет такого".

Остальные подробности своей работы Лебедев открывать не стал, заверив, что сделает всё от него зависящее, чтобы новый флаг произвел яркое впечатление на соотечественников.