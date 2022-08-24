Владимир Зеленский в феврале допускал возможность своей отставки для прекращения боевых действий

Владимир Зеленский допускал возможность своей отставки с поста президента Украины для прекращения боев, но полностью исключал вариант эвакуации из Киева.

The Washington Post в своем материале "Битва за Киев" сообщает, что в первые дни начала специальной операции на Украине, Владимир Зеленский не исключал вероятность своей отставки, если это поможет остановить боевые действия.

"Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, чтобы мне уйти, и тем самым остановить кровопролитие, я уйду прямо сейчас", — цитирует слова Зеленского американское издание.

The Washington Post напоминает, что с первых дней конфликта Владимиру Зеленскому и его семье неоднократно предлагали эвакуироваться из Киева. Его нахождение в столице считалось крайне небезопасным. Зеленский категорически отверг это предложение, пояснив, что такое решение привело бы к краху правительство Украины.