Бывший мэр Екатеринбурга задержал по делу о дискредитации ВС РФ

Сотрудники МВД РФ задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за клеветы на российских военных.

Утром 24 августа бывший екатеринбургский мэр Евгений Ройзман был задержан российскими полицейскими по делу о дискредитации вооружённых сил России.

Сам Ройзман утверждает, что его арестовали из-за того, что он охарактеризовал СВО армии России как незаконное вторжение в украинское государство.

В пресс-службе МВД РФ отметили, что Евгений Ройзман будет этапирован в Москву после задержания, где с ним будут проводиться дальнейшие следственные действия.