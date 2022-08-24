Бывший мэр Екатеринбурга задержал по делу о дискредитации ВС РФ
Сотрудники МВД РФ задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за клеветы на российских военных.
Утром 24 августа бывший екатеринбургский мэр Евгений Ройзман был задержан российскими полицейскими по делу о дискредитации вооружённых сил России.
Сам Ройзман утверждает, что его арестовали из-за того, что он охарактеризовал СВО армии России как незаконное вторжение в украинское государство.
В пресс-службе МВД РФ отметили, что Евгений Ройзман будет этапирован в Москву после задержания, где с ним будут проводиться дальнейшие следственные действия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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