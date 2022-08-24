В России серьезно вырос импорт «серых» китайских автомобилей

Частный ввоз в Россию китайского автомобиля под заказ позволяет сэкономить сотни тысяч рублей покупателю и заработать примерно столько же продавцу, однако «серая» схема сопряжена с определенными рисками.

Судя по количеству новых продавцов китайских автомобилей на российском рынке, продавцы закрывают глаза на все риски в попытках заработать приличную сумму. Да и штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность по факту гораздо ниже возможного денежного вознаграждения с продажи хотя бы одного контрафактного автомобиля.

На фоне роста объявлений продавцов, растет и спрос среди россиян. В ходу новые модели с ДВС, а также премиум-электромобили. При этом все они — абсолютно новые. Заниматься поставкой б/у автомобилей, во-первых, не так выгодно, как может показаться на первый взгляд, а во-вторых, риски увеличиваются.

По «серому» импорту в России достаточно легко купить новый BYD Tang с 517-сильным двигателем и запасом хода в 505 километров. Продавцы оценивают его стоимость «под ключ» от 4,4 млн до 4,5 млн российских рублей. При этом официальные фирмы просят за такой автомобиль не менее 6 млн рублей. Остается только догадываться, какова его реальная стоимость в Китае (не на китайских сайтов, а прямиком из салона дилера).

Автомобили провозят по «земле» через Казахстан в Беларусь — такая схема позволяет сэкономить 20% НДС. Дальше остается только растаможить автомобиль. Разница получается довольно значительной. Так, кроссоверы Changan Uni-K продают в России по рекомендованной цене в 3 219 900 рублей — экономия при «сером» импорте получается порядка 400 тысяч рублей.