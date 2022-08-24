Учитель воскресной школы зарезал священника в Домодедово

В среду преподаватель воскресной школы в Домодедово убил настоятеля храма и поджёг кабинет.

Пресс-служба МВД России сообщает, что на территории храма Николая Чудотворца в Домодедово произошло убийство: преподаватель местной воскресной школы поджёг кабинет в здании, а потом убил священника.

Отмечается, что подозреваемый совершил убийство священнослужителя в тот момент, когда он вошёл в горящий кабинет, вероятно ориентируясь на запах гари.

Следственный комитет РФ уведомляет, что по делу об убийстве священника в Домодедово задержан двадцатидвухлетний местный житель, работавший в этом же храме.