Учитель воскресной школы зарезал священника в Домодедово
В среду преподаватель воскресной школы в Домодедово убил настоятеля храма и поджёг кабинет.
Пресс-служба МВД России сообщает, что на территории храма Николая Чудотворца в Домодедово произошло убийство: преподаватель местной воскресной школы поджёг кабинет в здании, а потом убил священника.
Отмечается, что подозреваемый совершил убийство священнослужителя в тот момент, когда он вошёл в горящий кабинет, вероятно ориентируясь на запах гари.
Следственный комитет РФ уведомляет, что по делу об убийстве священника в Домодедово задержан двадцатидвухлетний местный житель, работавший в этом же храме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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