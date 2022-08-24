В Европе отмечена самая сильная засуха за последние 500 лет

Глобальная обсерватория засухи установила, что европейская территория погрузилась в самую сильную засуху за последние 500 лет.

Окончательные данные в конце сезона подтвердят эту предварительную оценку.

Согласно отчету, необычно жаркие и сухие погодные условия значительно снизили перспективы урожайности яровых культур в ЕС.

Текущие прогнозы по кукурузе, сое и подсолнечнику на уровне ЕС соответственно на 16%, 15% и 12% ниже, чем в среднем за 5 лет, отмечают эксперты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

С другой стороны, жаркие и засушливые условия благоприятно сказались на урожае озимых культур, что несколько улучшило прогнозы урожайности.

«Сочетание сильной засухи и аномальной жары оказывает беспрецедентное давление на уровень воды в ЕС», — комментирует ситуацию комиссар по инновациям Мария Габриэль,- «Изменение климата, несомненно, с каждым годом становится все более заметным», — добавила она.