Япония заявила что Китай перенимает уроки войны на Украине у Тайваня

Китайское руководство "спокойно анализирует" вторжение России в Украину в поисках уроков для будущих сценариев с участием Тайваня или Японии, заявил в среду японский законодатель.

Кейджи Фуруя, который на этой неделе возглавлял делегацию в Тайбэе, завершил свой трехдневный визит после встреч с высокопоставленными тайваньскими лидерами, включая президента Цай Иньвэня. 69-летний Фуруя возглавляет двухпартийную парламентскую группу, которая курирует двусторонние отношения в отсутствие официальных дипломатических отношений между Токио и Тайбэем.

Япония смотрит на данную обстановку не так оптимистично и боится, что Китай воспользуется такими же приемами как и при военном конфликте на Украине.