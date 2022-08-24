Япония заявила что Китай перенимает уроки войны на Украине у Тайваня
Китайское руководство "спокойно анализирует" вторжение России в Украину в поисках уроков для будущих сценариев с участием Тайваня или Японии, заявил в среду японский законодатель.
Кейджи Фуруя, который на этой неделе возглавлял делегацию в Тайбэе, завершил свой трехдневный визит после встреч с высокопоставленными тайваньскими лидерами, включая президента Цай Иньвэня. 69-летний Фуруя возглавляет двухпартийную парламентскую группу, которая курирует двусторонние отношения в отсутствие официальных дипломатических отношений между Токио и Тайбэем.
Япония смотрит на данную обстановку не так оптимистично и боится, что Китай воспользуется такими же приемами как и при военном конфликте на Украине.
Опубликовано: Силивончик Алина
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