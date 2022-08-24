La Stampa: власти Италии привлекают экстрасенсов «для поиска воды»

Итальянская газета La Stampa сообщает, что власти некоторых регионов страны привлекают экстрасенсов «для поиска воды» в засуху. В частности, речь идет о городе Боярдо.

Власти города Боярдо в провинции Лигурия (Италия) наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях аномальной жары и рекордной засухи. По информации газеты, мэр города заявил о готовности оплатить услуги экстрасенса из личных средств, если центральное правительство не выделит средств.

В Германии и Чехии правительство также готово идти на крайние шаги по обеспечению домохозяйств водой в условиях аномальной жары, там на поверхность показались «голодные камни». План по спасению домохозяйств пока разрабатывается, а подробности не сообщаются, однако вряд ли это будет вызов экстрасенсов.

Плохая ситуация не только в Европе, но и Азии. По сообщению Associated Press, правительство Китая готово выделить гранты ученым для разработки химикатов, которые помогут вызвать дождь. Лето 2022 года в Китае — самое засушливое за последние 60 лет.

Засуха приводит не только к потери урожая, но и угрожает голодом некоторым регионам. В частности, в китайских провинциях, где 90% обеспечение населения сельское хозяйство, увядают посевы, сбор урожая с которых планируется еще очень не скоро.