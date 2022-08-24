Минобороны Литвы пригрозило России расширением НАТО

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас пригрозил России и Калининградской области расширением Североатлантического альянса НАТО в регионе.

Арвидас Анушаускас отметил, что если Финляндия и Швеция до конца 2022 года станут членами НАТО, то «проход» России к Калининграду можно считать «узким уязвимым место». По его словам, этот «проход» перестанет быть полноценным Сувалкским коридором.

Министерство обороны Литвы считает, что ситуация с размещением гиперзвукового вооружения России в Калининградской области «меняет ситуацию в регионе в корне». В ведомстве отмечают, что НАТО необходимо принимать ответные меры, однако план пока не разработан.

Согласно новой стратегии НАТО, принятой на саммите в июне этого года в Мадриде, альянс действительно будет расширятся и более тщательно охранять границу. Это предполагает усиление группировки альянса на восточном фланге.

Россия считает, что конфигурация некоторого расположения сил не должно задевать интересы стран, не входящих в Североатлантический альянс. Таким образом, по большому счету даже при расширении НАТО, ситуация на Сувалкском коридоре не измениться.